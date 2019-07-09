"Надоели уколотые лица": 56-летняя Свиридова показала лицо без макияжа

Звезда отправилась отдыхать. Алена Свиридова проводит каникулы в своем доме в Керчи.

В личном Instagram знаменитость опубликовала свежий снимок. Алена Свиридова сняла себя на камеру мобильного.

Примечательно, что на снимке звезда предстала перед поклонниками без макияжа. В комментариях фанаты отметили, что 56-летняя звезда выглядит потрясающе для своего возраста.

"Вы прекрасны! Спасибо, что не боитесь откровенных снимков! Выглядите великолепно, как всегда! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хотела вам сказать, что очень приятно смотреть на вас, и без косметики тоже) надоели уколотые лица со следами пластики. Много женщин, кто хочет взрослеть красиво, и смотреть хочется на такие лица и видеть, что это красиво, естественно и не перестало быть нормальным)", – отмечали интернет-обыватели.

Напомним, несколько лет назад Алена Свиридова стала встречаться с Давидом Варданяном. Мужчина на 16 лет моложе артистки, однако разница в возрасте не смущает влюбленных. Более того, регулярно в Сети появляются слухи о тайной свадьбе звезды 90-х и ее избранника. Между тем, сама Алена Свиридова в одном из интервью заявила, что замуж не стремится, штамп в паспорте, по ее мнению, способен только испортить отношения.

Отметим, что у знаменитость есть сын от прошлого брака Георгий. Юноше уже исполнилось 15 лет.