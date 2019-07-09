"Ты всегда можешь вернуться": обращение Арбениной к ушедшей с цыганским табором дочери
"В 45 лет я поняла важную вещь – надо работать, поскольку это спасает и от хандры, и от депрессии, и от самолюбования, – улыбается Арбенина. – Именно по этой причине свой юбилей я отмечаю на сцене, на своем рабочем месте. Помню, в какой-то год хотела, как все люди, в день рождения отдыхать. Мы взяли лодку и поехали на океан, но едва не перевернулись. И тогда я поняла, что это знак свыше".
Хороша ли такая самоотдача и абсолютное служение сцене? "Женщины – это нонсенс в рок-н-ролле, – уверена артистка. – Я понимаю, что являюсь жертвой. Ведь все, кто выбирает этот путь, – мечущиеся, одинокие женщины, которые никогда не найдут покой".
Диана признается, что тратит много усилий на то, чтобы быть "нормальной" в обычной жизни, чтобы ее семья не страдала. "Дома у меня идеальная чистота везде, начиная со скатерти, – улыбается исполнительница. – Единственное, что мне нужно, это, как и любому творческому человеку, быть иногда в одиночестве, чтобы писать".
Родители Арбениной были против такой судьбы для дочери. "Маме не нравилось, что я играю на гитаре, не нравились занятия музыкой, – вспоминает она. – Но я своим детям никогда и ничего запрещать не буду. Если дочь однажды решит уйти с цыганским табором, то я ей только скажу: "Ты всегда можешь вернуться!"
Интересно, что девятилетие наследники артистки уже думают о собственных детях. "Артем мне заявил, что хочет, чтобы у него было трое детей, причем имя для девочки он уже выбрал – Капучино", – смеется Диана.
Марта и Артем – двойняшки Дианы Арбениной – привыкли, что мамы часто нет дома, поскольку она много работает. Но для них она – образец того, как надо отдаваться любимому делу. Впрочем, и поклонники артистки не перестают удивляться. Они словно заново открыли для себя артистку, представившую в юбилей большую стильную программу "Акустика".
Трубы, перкуссия, ритм-секция – такого драйвового и неожиданного звучания "Снайперов" еще не было. Да и сама Диана, кажется, до конца не верила, что такая программа получится. "В один момент наступило ощущение ужаса, и казалось, что я никогда этого не сделаю", – пояснила артистка. Но все сложилось наилучшим образом. "Ремень", "Католический священник", "Сумарок" и еще четыре десятка отборных хитов зал принял восторженно и искупал артистку в любви, цветах, подарках.
Диана Арбенина снова доказала, что является лучшей.
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