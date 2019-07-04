Стала задыхаться: истощенная звезда сериала "Кухня" рухнула без сознания
Плотный график съемок довел звезду сериала "Кухня" до такого состояния. Сейчас актриса весит 43 килограмма при росте 166 сантиметров – тогда как нормальным для себя весом Ирина Темичева считает 52 килограмма.
Артистка признается, что такое с ней случилось впервые. Звезда сериала "Кухня" вспоминает, что ей стало плохо, она начала задыхаться – и потеряла сознание. Коллегам по съемочной площадке пришлось вызывать скорую помощь. Приехавшие медики диагностировали голодный обморок.
Звезде сериала "Кухня" посоветовали тщательнее следить за питанием. Ведь сам процесс похудения вызывает стресс и становится причиной раздражительности. Многие склонны оправдывать неудачу в борьбе с лишними килограммами плохой наследственностью. Однако специалисты утверждают, что все дело в нездоровом питании и вредных привычках, пишет РИА ФАН.
Ранее на напряженный график съемок жаловалась другая звезда сериала "Кухня" – Мария Горбань. Правда, фанаты ей не особо поверили. Сетования на тяжелую актерскую судьбу актриса разместила под пикантным фото, на котором она прикрывает интимные части тела только пеной.
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