Звезда сериала "Кухня" удивила неожиданным диагнозом

Дмитрий Назаров с юмором отнесся к слухам о своей госпитализации. Звезда сериала "Кухня" иронически высказалась на этот счет.

Ранее сообщалось, что народный артист России якобы попал в отделение нейрохирургии из-за болей в спине. Позже актер "Кухни" опроверг эту информацию.

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Дмитрий Назаров поставил себе весьма неожиданный диагноз. "Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц", – цитирует звезду сериала "Кухня" агентство городских новостей "Москва". "Шутка. Это неправда, у меня все хорошо", — заявил артист.

Телеведущий предположил, что слухи о госпитализации исходили от его недругов. "Наверное, эту информацию распустили мои враги", – сказал Дмитрий Назаров.

Напомним, в конце января стало известно, что звезда сериала "Кухня" устроил потасовку у МХТ. Назарову не понравилось, что некие люди снимают его на видео. Телеведущий принял их за журналистов.

Сам артист факт драки опроверг. По словам звезды сериала "Кухня" Дмитрия Назарова, он лишь попросил прекратить несогласованную съемку.

Ранее с артистом произошло еще одно ЧП. Как писали "Дни.ру", в октябре 2018 года Дмитрий Назаров сбил пешехода в Москве. 29-летний пострадавший был доставлен в больницу с переломом костей предплечья. Позже стало известно, что перебегавший Варшавское шоссе мужчина был сильно пьян.