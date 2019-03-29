Звезда сериала "Кухня" показала роскошное тело
Поклонники звезды сериала "Кухня" возбудились, увидев такой провокационный снимок. Актрису призвали немедленно сдуть пену – по их мнению, от этого фотография только выиграет.
Рядом с таким фото жалобы актрисы на нелегкую судьбину выглядели попыткой оправдать свой смелый шаг. Хотя вряд ли фанаты звезды сериала "Кухня" внимательно вчитывались в послание актрисы – их внимание было сосредоточено на роскошном бюсте Марии, слегка прикрытом мыльными пузырьками.
"Мне хочется проснуться и никуда не бежать, не лететь, не ехать. Просто целый день проваляться дома, пообниматься с любимыми, есть вкусную еду и ничего не делать!", – делится своими мечтами Мария в Instagram.
Напомним, что откровенные фотосессии в ванной превратились в небольшой флешмоб в микроблогах звезд российского шоу-бизнеса. Серьезные исследователи этого явления считают, что начало положила еще в прошлом году Вера Брежнева.
В последнее время идея стала популярной. Кроме звезды сериала "Кухня", ее поддержала, в частности, Кристина Асмус. В ответ на критику со стороны некоторых поклонников актриса заметила, что такой реакции и ожидала. И подчеркнула: супруг, Гарик Харламов, вовсе не против того, чтобы поклонники оценили красоту его возлюбленной. Флешмоб в ванной поддержали также Глюк’oZa, Светлана Лобода и экс-участница "Дома-2" Ольга Солнце.
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