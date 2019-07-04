Павел Воля пошел на поводу у народа

Последнее время в Сети набирает популярность новый челлендж #bottlecapchallenge. Павел Воля решил не отставать от народа и поучаствовать.

Комик опубликовал в своем Instagram-аккаунте ролик. Видно, что супруг Ляйсан Утяшевой постарался и подошел к заданию творчески. Он снял несколько коротких юмористических видео.

На первом запечатлено, как он словил крышку от бутылки минералки ртом. На втором - как она прилетела ему в лоб, и Павел упал. Но вскоре он поднялся и сбил человека, который эту злосчастную бутылку держал в руке. Для пущего эффекта запись идет в замедленном темпе.

"Не смог устоять. 17 лет каратэ не прошли даром", – подписал пост Павел Воля.

Ролик, судя по всему, понравился подписчиком. За день он собрал более двух с половиной миллионов просмотров и почти пять тысяч комментариев, большая часть из которых положительная.



