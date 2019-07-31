"Женственная и романтичная": Собчак расцвела рядом с новым любовником

К такому выводу придет любой, кто заглянет в Instagram знаменитости.
Ксения Собчак с завидной периодичностью выкладывает снимки с отпуска, и каждый
раз она предстает перед поклонниками в новом наряде.
Сегодня, например, телеведущая облачилась в легкое платье нежно-голубого цвета на тонких бретельках. Асимметричный низ наряда звезды украшает длинная бахрома. Ксения Собчак призналась, что купила обновку у известного русского дизайнера. По словам знаменитости, именно в одежде этого бренда она чаще всего слышит в свой адрес заветное: "Ты красивая".
Подписчики отметили, что платье действительно идет Ксении Собчак. Многие шутливо отмечали, что, скорее всего, ей к лицу не наряд, а новый любовник.
"На этом фото Ксения вы очень женственная и романтичная, такая воздушная! На мой взгляд вам больше подходит такое амплуа, нежели что-то другое... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая вы стали с новым мужчиной. Любовь... ❤️", "Прекрасно 👌 платье, фасон, цвет– все супер для Вас,Ксения, носите!", "Всегда идеально подбираете одежду 😍шикарный вкус 💙", – хвалили Ксению Собчак поклонники.
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