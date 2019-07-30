"Прямо Волочкова": Собчак показала замысловатую позу на столе

В кадре знаменитость занимается йогой. Она облачена в длинное трикотажное платье и кардиган с капюшоном. Ксения Собчак изогнулась в асане, стоя на стеклянном столе.
Подписчики от позы теледивы пришли в восторг, отметив, что знаменитость невероятно гибкая. Ксению Собчак даже сравнили с "заклятой подругой" балериной Анастасией Волочковой.
"Раз-два-три-четыре! Мантры громче, чакры шире!😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Радикулит мучает?😂", "Волочкова -отдыхает😂", "Прямо Волочкова))))) еще бы шпагат и не отличить)))))", "Ох,растяжечка это хорошо🔥", "Посади лошадь за стол, она и копыта положит на стол..." – отмечали поклонники теледивы.
Отметим, что Ксения Собчак и Анастасия Волочкова точат друг на друга зуб уже много лет. Еще в начале 2000-х у теледивы был роман с олигархом Вячеславом Лейбманом. Ксения решила познакомить подругу – Анастасию – с приятелем возлюбленного, его она прочила балерине в женихи.
Волочковой приятель олигарха оказался не интересен. Танцовщица положила глаз на бойфренда Собчак. Что происходило после этого между Волочковой и Лейбманом, история умалчивает, однако билеты на поезд Москва-Санкт-Петербург, где пара ехала вместе, до сих пор хранятся у телеведущей.
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