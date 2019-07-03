"Никогда этого не забуду!": Седокова получила хлесткую пощечину от близких подруг
Анна Седокова еще не отошла от тяжелой и мучительной процедуры развода. За это время певицу даже пытались лишить материнских прав – едва удалось отвоевать дочь Монику.
Принято считать, что причиной расставания артистки с Максимом Чернявским стала ревность. Ему не нравилось, что жена носит откровенные наряды, снимается в пикантных эпизодах и не уделяет времени семье. Как говорили в окружении Седоковой, он устраивал дикие сцены.
Когда стало ясно, что супруги расстаются, подруги Анны встали на сторону Максима. Единственной, кто поддержал ее в трудную минуту, стала Наталья Рудова.
"Ната – единственная женщина, которая при встрече с моим бывшим мужем в период нашего шумного развода переходила на другую сторону улицы, когда другие мои подруги писали ему СМС с сочувствием. А это девочки, дорогого стоит, и я никогда этого не забуду!"– цитируюn Анну Седокову "7Дней".
Певица долгое время не могла видеться с дочерью - только говорила с ней по телефону. Однако теперь проблемы позади. Весной Анна Седокова уехала с Моникой в Турцию, где, по ее словам, провела незабываемый отпуск. Согласно решению суда, артистка не может привезти дочь в Россию из Америки, где та живет с отцом.
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