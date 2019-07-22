"Зверье": известие об убийстве разгневало Собчак

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" теледива опубликовала ссылку на новость о гибели ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. "Нет слов, зверье. И главное опять дело замнут" – емко высказалась взбешенная Ксения Собчак.
Отметим, что на днях в Санкт-Петербурге найдена убитой участница ЛГБТ-движения Елена Григорьева. Тело женщины было изуродовано.
"Гражданская активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь с пятницы на субботу. Ее изуродованное тело было обнаружено вчера. Возбуждено уголовное дело и по горячим следам якобы задержан подозреваемый..." – написал в Facebook правозащитник Динар Идрисов.
По словам Идрисова, незадолго до смерти Григорьева получала угрозы и "становилась жертвой насилия". Елена вместе с адвокатом обращалась в правоохранительные органы по факту произошедшего, однако полицейские не отреагировали на запрос.
"Все в стиле: "Будут убивать – звоните". Позвонить не успела", – отметил Динар Идрисов.
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