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"Татушка" Катина отказалсь от общения с Волковой

Елена Катина. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Группа t.A.T.u прекращала существование и воскресала несколько раз. Но сегодня, кажется, окончательно, каждая пошла своим путем. На фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" Лена Катина рассказала корреспонденту Dni.Ru об успехах в сольном творчестве.
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Пробовать выступать без подруги Лена Катина начала еще в 2010-м. "Вначале было очень сложно, – призналась артистка. – И лишь спустя несколько лет я привыкла".

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Лена знает, что для многих людей она так и осталась "рыжей "татушкой", а на концертах ее порой объявляют как "бывшую участницу t.A.T.u". Но ее это не смущает."Группа, в которой я пела, гремела на весь мир, и я горжусь, что была ее участницей, – улыбается Катина. – Я приобрела там бесценный опыт, который помог мне в итоге начать сольную карьеру".

Увы, говорить о том, что скандальный коллектив снова выйдет на сцену, не приходится. "Мы пробовали, но у нас не очень хорошо получилось, так что эта дверь уже закрыта", – заявила Лена. Хотя выступление коллектива на церемонии открытия Зимней Олимпиады-2014 в Сочи, состоявшееся уже после официального объявления о распаде группы, многие помнят до сих пор.

Сегодня хиты t.A.T.u в своих концертах исполняют обе теперь уже бывшие подруги – вопрос с авторскими права улажен. С бывшим продюсером коллектива Иваном Шаповаловым Лена Катина тоже общается по сей день. По ее словам, ему удалось победить рак мозга и сегодня он "слава богу, здоров".

А вот с бывшей коллегой по коллективу Юлей Волковой Лена пресекла все контакты. И прекратила любое общение. "Так случилось", – вздыхает певица, не вдаваясь в подробности конфликта. 


Напомним, что 17 февраля 2014 года Елена Катина разместила на  официальном канале видеообращение о том, что она больше не будет работать вместе с Юлией Волковой и что t.A.T.u вновь прекращает свое существование. В последний раз они выступали вместе в 2016 году на концерте по случаю юбилея детского коллектива "Непоседы". Кстати, в его составе Катина когда-то приезжала на "Славянский базар в Витебске". А вот в составе нашумевшего девичьего дуэта не доводилось – слишком откровенным он казался бы здесь.

Автор: Феликс Грозданов15 июля 2018, 16:09
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