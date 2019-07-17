Актера из "Улиц разбитых фонарей" срочно госпитализировали

Юрия Кузнецова экстренно доставили в больницу в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Ранее СМИ писали о том, что актер перенес операцию на сердце. Вскоре он пройдет курс реабилитации, пишет "Вечерняя Москва".
Напомним, что Юрий Кузнецов приобрел популярность благодаря роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Кроме того, он снялся в лентах "Сделано в СССР", "Дуэлянт", "Елки последние". В 2019 году получил премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Человек, который удивил всех", передает РИА ФАН.
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