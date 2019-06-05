Абдулова срочно госпитализировали в Москве

В среду, 5 июня, популярный российский актер Виталий Абдулов был доставлен в одну из столичных клиник. Как передает "Пятый канал", артист попал в отделение урологии. После консультации у медиков он отправился домой.
Напомним, что актер Виталий Абдулов запомнился зрителям благодаря ролям в сериалах "Солдаты", "Кадетство", "Молодежка" и многих других, сообщает "Царьград". Он также снялся в зарубежной ленте "Превосходство Борна", уточняет Life.ru.
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