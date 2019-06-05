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Дмитрий Певцов пришел в бешенство из-за назойливых фанатов

Дмитрий Певцов. Фото: www.globallookpress.com
Актер Дмитрий Певцов выложил в своем Instagram новый ролик. Подписчики подняли настоящий бунт в комментариях.
прочитано 145 раз

На ролике звезда запечатлен вместе со своей избранницей Ольгой Дроздовой. Под постом он написал длинный комментарий с обращением к фанатам.

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Мужчина предупредил, что собирается блокировать все, кто скажет хоть одно негативное слово в адрес его супруги. Он поделился, что ему такое отношение со стороны аудитории крайне осточертело. "Как говорила одна печка из сказки: "Сам испек, сам и кушай". Вы уж извините, но будет так, ибо – надоело" – заявил Певцов.

Подписчики сразу начали буянить. Они буквально взбесились от угроз актера и начали отписываться самостоятельно. "Из солидарности с заблокированными покидаю вас сама. Уважать надо людей!", "Языком ультиматума не приемлю. Отпишусь сам, не велика потеря", – возмущались поклонники.

"Почему известные люди так болезненно реагируют на какие-то другие мнения людей?! Тщеславие или гордыня?", – поинтересовалась подписчица. 

Некоторые считали несправедливым то, что плохие комментарии не нужны, зато лесть – милости просим. "Дмитрий, так нечестно! Я думаю, комментарии должны быть как положительные, так и отрицательные. Зачем же быть таким категоричным?", – недоумевала активная пользователь сети.

Автор: Екатерина Плискина5 июня 2019, 16:06
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