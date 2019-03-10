У Дмитрия Певцова обнаружилась взрослая дочь

У народных артистов России Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой есть взрослая дочь. Известные актеры вместе почти 30 лет, однако об этом ребенке до сих пор не было известно.

23-летняя Алена уже два года живет под одной крышей вместе со знаменитой парой и их сыном Елисеем. По словам Певцова, они просто "вытащили" девушку из комнаты, которую ей снимала родная мать.

"Она просто живет с нами как приемная дочь. Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас", – рассказал Дмитрий Певцов.

Сын звезды "Бандитского Петербурга" от первого брака Даниил трагически погиб. В сентябре 2012 года юноша упал с балкона третьего этажа. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но чуда так и не произошло.

Именно тогда известному актеру предложили заняться преподавательской деятельностью. Дмитрий Певцов вместе с супругой Ольгой Дроздовой создали актерский курс "Певчие дрозды". Там они познакомились с Аленой и очень ей помогли. "На каком-то курсе что-то пошло совсем не туда. Тогда уже потребовалась конкретная помощь", – призналась Алена в интервью Пятому каналу.

Девушка отметила, что она не сирота – в общепринятом смысле этого слова. У нее есть мама, папа, бабушка, сестренка. Но кровные родители совсем не против того, что у них появились новые родственники.

Алена легко подружилась с сыном Певцова и Дроздовой Елисеем. Воспитанница признается, что Дмитрий и Ольга ей очень помогли. Певцов и Дроздова, по словам Алены, дали ей профессию и место в жизни.