"Чувствую себя геронтофилом!": Ирена Понарошку ошарашила странным признанием
Несколько часов назад Ирена Понарошку разместила совместную фотографию с мужем. На снимке телеведущая обнимает своего возлюбленного.
Знаменитость рассказала поклонникам, что чужие дети стали все чаще называть ее мужа "дедушкой". "Маэстро все чаще в общественных местах дети громким шепотом называют "дедушкой": "Мама, смотри, какой странный дедушка!", "Мама, а этот дедушка спит или умер?", – отметила она.
По словам телеведущей, в такие моменты она чувствует себя настоящим геронтофилом – человеком, который испытывает влечение к лицам пожилого возраста. В этом расстройстве она нашла особое преимущество.
"В долгосрочной перспективе это одно из самых выгодных половых расстройств! Потому что рано или поздно все наши парни станут дедушками, и тут уже без геронтофилии никак!", – заявила Ирена Понарошку.
В комментариях к посту подписчики стали рассказывать о своем опыте отношений с мужчинами более старшего возраста. "Я в вашем клубе! У нас разница с мужем 17 лет!", "Моего мужа тоже недавно назвала девочка в магазине дедушкой. На следующий день сбрил бороду", – делились мыслями пользователи. Другие комментаторы были удивлены заявлением телеведущей и посчитали ее рассуждения странными.
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