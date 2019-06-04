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Такая старая?: народ вычислил настоящий возраст Юлии Меньшовой

Юлия Меньшова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка запутала поклонников. Обыватели решили, что Юлия Меньшова скрывает свой настоящий возраст.

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Звезда поделилась в Instagram архивными снимками своих знаменитых родителей – Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Артистка поздравила их с годовщиной свадьбы и посвятила несколько теплых слов.

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"1 июня 1963 года, 56 лет тому назад, мои родители решили, что отныне будут вместе. Благодаря чему спустя несколько лет и я появилась на свет! В общем, получается, спасибо Дню защиты детей за мое счастливое детство, юность и зрелость!" – написала Юлия Меньшова под фото.

Поклонники артистки, судя по всему, в текст не вчитывались. В комментариях звезду принялись поздравлять с днем рождения. Более того, народ очень удивился, отметив, что Юлии Меньшовой уже 56 лет. Интернет-пользователи принялись нахваливать звезду: мол, не знали, что Вы такая старая, но не переживайте – хорошо сохранились.

Курьез позабавил Юлию Меньшову. 49-летняя звезда, как показалось, на поклонников не обиделась. "Ребята, внимательнее читайте БУКВЫ! День рождения не мой, а семьи моих родителей, но за поздравления все равно спасибо", – ответила она невнимательным комментаторам.

Автор: Руслана Алексеева4 июня 2019, 10:56
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