У кого лохмаче: Собчак надавала Бузовой пощечин из-за мужчины

Ксения Собчак известна своим умением "переобуваться" на ходу. Телеведущая набросилась на Ольгу Бузову, которую ранее сама же и втянула в скандал с известным дизайнером. Собчак заявляет, что не упоминала имени художника – а ведущая "Дома-2" сама додумала все детали.

Высококультурная Ксения Собчак забыла все цензурные выражения. Пост, в котором телеведущая обличает Ольгу Бузову, невозможно целиком привести в СМИ – приличные слова можно пересчитать по пальцам.

Скандальная телеведущая приводит отрывок своей программы, из-за которого разгорелся конфликт. Ксения Собчак рассказала, что некий известный дизайнер попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда.

"Как из этой фразы Бузова сделала вывод ,что "известный дизайнер" это именно Демна Гвасалиа, а фирма "Баленсиага" -я не смогу постичь никогда. Далее Оля пишет гневное обращение к дизайнеру, даже не спросив у меня предварительно кого я имею ввиду. Я понимаю, что не у всех гардеробная как у Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акелло промахнулся...", – пишет Собчак в своем Instagram (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Телезвезда заверяет, что Демну видела последний раз примерно года два назад, и к этой истории он не имеет никакого отношения. Ксения Собчак потребовала, чтобы Ольга бузова немедленно извинилась за то, что распространяет непроверенные слухи. "Мы поспорили на даче у кого *** (женские гениталии — Прим. ред) лохмаче. Оказалось что лохмаче у самой хозяйки дачи", облекла в стихотворную форму свое отношение к этой истории Собчак.

Между тем эксперты заявляют, что конфликт Ксении Собчак и Ольги Бузовой – постановка. Телеведущей надо пиарить свою программу "Осторожно, Собчак!". Ну и ведущей "Дома-2", видимо, что-то перепадет – хотя у звезды и без того 15 миллионов подписчиков. Так или иначе, в итоге от этого шоу выиграли все участники.