Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой

Ксении Собчак не стоило распространяться о скандальной выходке известного дизайнера в отношении Ольги Бузовой. Склонность телеведущей разбалтывать то, что стоило бы сохранить в секрете, вызывает отвращение.

Ксении Собчак надо быть более разборчивой. Поднимая в своей программе на YouTube скандальные темы и копаясь в грязном белье, телеведущая не улучшает свою репутацию. Это касается и ее рассказа о просьбе известного дизайнера – передать Ольге Бузовой, чтобы не носила вещи их бренда.

"Не знаю, кто этот дизайнер – но он, после этого заявления Бузовой, может запросто потерпеть неудачу в делах. Такая снобистская позиция не красит никого из людей. Как бы ты высоко не залетел – никогда не задирай свой нос. В худшем случае его просто могут начать игнорировать селебрити, а это катастрофа для подобного бизнеса", – прокомментировал скандал "Дням.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт подчеркнул, что бизнес таких людей построен в основном на продажах вещей бренда состоятельным людям. А такое поведение может оставить компанию без клиентов. Так что, скорее всего, дизайнеру придется в конце концов перед Бузовой извиняться.

Ксения Собчак воспользовалась возможностью вылить очередной ведро помоев на Ольгу Бузову. При этом, по своим человеческим качествам последняя явно превосходит светскую львицу.

"Если честно, в начале карьеры Ольги Бузовой я был к ней негативно расположен, как многие. Но сейчас я вижу, что я ошибался. Это человек из народа, которому просто повезло в нужное время попасть в нужное место. Но она не утратила своих человеческих качеств и не перестала быть простой и искренней. Видно, что любые подобные ситуации приносят ей боль - несмотря на то, что она стала за эти годы сильной", – сказал Манукян.

Ольге Бузовой эксперт пожелал удачи во всех делах. Но на Ксению Собчак такие пожелания не распространяются. "А вот Ксении Собчак я бы хотел пожелать обратного. Она мне настолько отвратительна, что всякий раз, когда даже просто произношу ее имя, хочется сразу помыть язык с мылом", заключил эксперт.

Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой. По словам телеведущей, один из них, представитель известной во всем мире компании, передал через журналистку просьбу Бузовой – не носить кожаную куртку его бренда. Позже возмущенная Бузова заявила, что дизайнер может забрать все купленные ею вещи с этим логотипом и вернуть ей деньги.