Суд поставил точку в скандале Киркорова и Маруани

Таганский суд Москвы отклонил иск композитора Дидье Маруани к исполнителю Филиппу Киркорову на 272 миллиона рублей. Французский певец обвинил российского артиста в том, что использовал фрагмент Symphonic Space Dream в своей песне "Жестокая любовь".
"Данная композиция – это как мое дитя, я лишь хочу вернуть отцовство. Россия – не Африка, а великая страна, здесь должны уважать авторские права как на уровне плагиатов, так и на уровне ремейков", – заявил во время заседания Дидье Маруани. Однако суд отказался удовлетворить исковые требования композитора, сообщает РИА Новости.
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