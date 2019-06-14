Анна Седокова пропагандирует опасную для здоровья диету

Анна Седокова поделилась с поклонниками новой диетой. Артистка перешла на интервальное голодание.

Звезда уже месяц придерживается такой системы. Суть заключается в том, что вы едите два-три раза за восемь часов, а потом 16 голодаете. От вредных продуктов, отмечает Анна, все равно следует отказаться.

Решению перейти на такое питание поспособствовали полтора лишних килограмма к весу, от которого ей нужно было худеть. Между прочим, певица называет интервальное голодание не диетой, а образом жизни.

"Ночью не ела. Нетипичное для меня поведение, но прекрасное чувство голода! За него многое готова отдать!" – сообщила знаменитость и призвала поклонников присоединиться к ней в этом нелегком деле.

Многие поддержали Седокову. "Я на этой диете уже два месяца. Похудела на четыре килограмма", – поделилась поклонница артистки.

Некоторые не одобрили выбор Анны. "Мне кажется, это верный способ получить гастрит или язву", – рассудила одна подписчица.

"Метод называется "убей поджелудочную", – иронично подметила другая.

Между тем специалисты утверждают, что такая система питания многим противопоказана. Она категорически запрещена тем, у кого язвенные болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, пациентам с сахарным диабетом, людям, страдающим ожирением, а также беременным и кормящим женщинам.