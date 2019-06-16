"Наговорила всякой белиберды": гордячку Милявскую поставили на место

Украинская певица Лолита Милявская известна своими неоднозначными высказываниями о принадлежности полуострова. Ее соотечественница Анна Корсун, знакомая слушателям по псевдониму Maruv, наоборот, отказывается отвечать на вопрос о том, к какому государству относится Крым.

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