Лещенко влез в грязный скандал с отказом от Дня Победы

Певец обрушился с критикой на политика Леонида Гозмана. Причина праведного гнева Льва Лещенко в том, что тот предложил отменить в этом году праздник на День Победы в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

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