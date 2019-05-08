Лещенко влез в грязный скандал с отказом от Дня Победы
После того как политик опубликовал в Facebook призыв отказаться от празднования и назвал парад в честь Дня Победы в своем посте в соцсети "понтом", в Сети разразился грязный скандал. "Гозман от злобы и ненависти сошел с ума", "Забыли его спросить, что делать, придурок", – комментируют публикацию фолловеры.
Озвучивая свою позицию, Лев Лещенко заявил, что такие люди, как Леонид Гозман, позорят Россию. Он отметил, что трагедия с рейсом Москва – Мурманск и парад на День Победы - несопоставимые вещи.
Народный артист дал понять, что считает позицию Гозмана совершенно неприемлемой. "Гозман зарабатывает деньги на протестах. "Заткнись ты уже в конце концов!" – никто не может это ему сказать. Это же позорище. Такие люди, как Гозман, позорят наше Отечество", – приводит слова исполнителя РИА ФАН.
Лещенко отметил, что политику следует заниматься своими делами, а не учить общество. При этом он добавил, что такие персонажи, как он, готовы только на слова, а не на действия.
Также певец напомнил, что в стране осталось мало ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, поэтому крайне важно помнить об их подвигах. По словам Лещенко, День Победы является истинно народным праздником. И решать, отмечать его или нет, может только народ.
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