Режиссер Лунгин сделал заявление после известия о госпитализации

Павел Лунгин опроверг слухи о своем тяжелом состоянии. Режиссер действительно госпитализирован – однако, по его словам, это всего лишь плановое обследование.

Известный режиссер Павел Лунгин на самом деле находится в больнице. Появилась информация, что у него проблемы с сердцем – сообщалось, что врачи экстренно отправили пациента в реанимацию. Однако сам режиссер заявил, что ничего серьезного не произошло – это просто обследование.

"Со мной все в порядке, я в больнице, но это плановое обследование, завтра уже выписывают. Пусть никто не волнуется, никаких проблем нет", – сообщил журналистам мэтр.

Слова Павла Лунгина подтвердил и его сын. По словам Александра, отцу назначены плановые процедуры, с ним все хорошо. Что же касается известий о реанимации, то режиссера действительно сначала пометили в палату интенсивной терапии – однако это обычная практика в больнице, утверждает Лунгин-младший.

После первых сообщений о госпитализации Павла Лунгина пользователи Сети предположили, что здоровье режиссера ухудшилось из-за жесткой критике, которой подвергся его последний фильм "Братство". Картина, которая вышла в прокат к 9 мая, посвящена афганской войне. Режиссер показал в ленте не только подвиги советских солдат, но и истории о грабежах. Многие россияне – в том числе и политики – отнеслись к такой трактовке событий негативно, пишет Teleprogramma.pro.