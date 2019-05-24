Тимати наступил на горло собственной песне ради мертвого друга
Исполнитель рассказал, что один из номеров его команды в новом выпуске шоу "Песни", который выйдет в эфир 25 мая, будет посвящен рэперу Кириллу Толмацкому. По словам Тимати, такое решение он принял вместе с отцом Децла, с которым они долго не общались из-за давнего конфликта.
Ради погибшего друга Тимати смог наступить себе на горло и забыть былые обиды. По словам рэпера, когда ему в голову пришла мысль о номере в память о Кирилле Толмацком, варианта "Б" у него не было.
"Я позвонил отцу Децла, с которым мы очень долго не общались по ряду причин, с которым у нас за все годы были разные отношения. Я позвонил и сказал, что хочу сделать такой трибьют, такое посвящение. Спросил у него, могу ли я использовать права", – цитирует Тимати Super. Александр Толмацкий сразу согласился.
"Он мне ответил: "Да, конечно. Я считаю, что так и должно быть. Чем больше людей услышат эту историю, тем больше будет жить память о моем сыне", – поделился рэпер. При этом он добавил, что отец Децла выразил уверенность, что именно Тимати сделает это хорошо.
Напомним, Децл умер в возрасте 35 лет в начале февраля этого года. Рэпер скоропостижно скончался после выступления на частной вечеринке в одном из клубов Ижевска. Музыканта не стало из-за острой сердечной недостаточности, которую спровоцировало переутомление. Одним из первых память Децла почтил в соцсетях Тимати, вместе с которым Толмацкий в начале нулевых фактически создал отечественный хип-хоп.
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