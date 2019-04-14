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От отца Децла спрятали внука

Кирилл и Александр Толмацкие. Фото: www.globallookpress.com
Сыну известного рэпера Децла не дают видеться с родителями Кирилла Толмацкого (настоящее имя музыканта). Вдова исполнителя Юлия настраивает мальчика против деда.
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Сына Децла – 13-летнего Тони – Александр Толмацкий видел на похоронах Кирилла. Тогда дед с внуком смогли пообщаться. Позже Тони приезжал к нему в гости, в загородный особняк. Но после этого Юлия Толлмацкая запретила им встречаться.

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 Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

"Сто процентов", – ответил Александр Толмацкий на вопрос журналистов – считает ли он, что Юлия настраивает против него Тони. В интервью телеканалу НТВ отец Децла рассказал, что часто плачет и до сих пор не может придти в себя после кончины сына. И тот факт, что ему не разрешают видеться с внуком, разрывает ему сердце.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. Кириллу Толмацкому стало плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с могилой его бабушки.

Александр Толмацкий заявлял, что его отношения с сыном испортились потому, что мужчина ушел из семьи к молодой любовнице. У матери Децла Ирины другая версия конфликта. Она утверждает, что Александр относился к сыну как к источнику дохода.

Вот и теперь всплывают неприятные детали, когда заходит речь о наследстве Кирилла. По словам Александра Толмацкого, в свидетельстве о рождении сына Децла в графе "отец" стоит прочерк. Так что Тони не может получить наследство музыканта.

Автор: Андрей Евлампиев14 апреля 2019, 10:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Децл от 0 до 33

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