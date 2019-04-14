От отца Децла спрятали внука
Сына Децла – 13-летнего Тони – Александр Толмацкий видел на похоронах Кирилла. Тогда дед с внуком смогли пообщаться. Позже Тони приезжал к нему в гости, в загородный особняк. Но после этого Юлия Толлмацкая запретила им встречаться.
"Сто процентов", – ответил Александр Толмацкий на вопрос журналистов – считает ли он, что Юлия настраивает против него Тони. В интервью телеканалу НТВ отец Децла рассказал, что часто плачет и до сих пор не может придти в себя после кончины сына. И тот факт, что ему не разрешают видеться с внуком, разрывает ему сердце.
О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. Кириллу Толмацкому стало плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с могилой его бабушки.
Александр Толмацкий заявлял, что его отношения с сыном испортились потому, что мужчина ушел из семьи к молодой любовнице. У матери Децла Ирины другая версия конфликта. Она утверждает, что Александр относился к сыну как к источнику дохода.
Вот и теперь всплывают неприятные детали, когда заходит речь о наследстве Кирилла. По словам Александра Толмацкого, в свидетельстве о рождении сына Децла в графе "отец" стоит прочерк. Так что Тони не может получить наследство музыканта.
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