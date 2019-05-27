Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 мая 2019 года
"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли
Александра Яковлева прославилась благодаря фильмам "Экипаж" и "Чародеи". Она была одной из самых привлекательных актрис советского кинематографа, а нашла себя в железнодорожном хозяйстве. Яковлева состоит в городском Совете депутатов Калининграда, почти не выходит в свет, не дает интервью и мало снимается.
Впрочем, в новом выпуске шоу Андрея Малахова звезда все же появилась. "Два года назад моей дочке позвонили и сказали: "Забирай маму из больницы – осталось всего три месяца..." И стало так страшно, так страшно! Умирать ведь не хочется", – призналась актриса.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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