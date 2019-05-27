"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи

Телеведущая Регина Тодоренко скоро покинет певца Влада Топалова. Такое неожиданное заявление сделала ясновидящая Галина Янко.

"Я не вижу никакого любовного треугольника. Эти люди соединились в пару и достаточно неплохо живут, занимаются воспитанием малыша и в целом счастливы. В каждой семье бывают разногласия, но пока бытовые проблемы этих молодых людей не особенно волнуют. У них все хорошо", – успокоила фанатов Влада и Регины ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Что касается Тодоренко, то, по словам гадалки, она богемная девочка, любит внимание, заботу и мечтает о звездном статусе. Корабли, виллы, самолеты – вот ее список желаний. И Топалов сейчас может ей дать многое, но не все. "Позже, как я вижу, он не сможет обеспечить все ее прихоти. Регина увлечется другим человеком, уйдет от Топалова и снова выйдет замуж. Это произойдет через 5-7 лет", – предрекла Кажетта.

При этом ясновидящая уверена, что Тодоренко вышла за Топалова замуж по любви. "Чувства есть, тяга друг к другу тоже, но не более того. Когда Регина поймет, что этот брак уже все дал, ей захочется идти дальше", – считает медиум.

"Влад Топалов любит свою жену, их отношения замечательные. Что касается Сергея Лазарева, то тут совершенно не стоит беспокоиться. Они с Региной просто хорошие друзья, - говорит Ахметжанова. – В последнее время мы не часто видим Топалова на экранах, но скоро он вернется на звездный Олимп. В какой-то момент он начал терять веру в свои возможности, хотя человек он невероятно талантливый. Артиста точно не стоит списывать со счетов. Он давно не рвется к вершинам. Но через некоторое время активно начнет заниматься творчеством. Влад просто много думал и сомневался, а все эти мысли тащили его назад. Но в ближайшее время он соберется и начнет строить свою карьеру заново. Правда, я вижу его в продюсировании, нежели в карьере певца", – добавила она.