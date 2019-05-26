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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 мая 2019 года

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: www.globallookpress.com
Звезды не дают заскучать поклонникам даже в выходные. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 мая 2019 года.   
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Бессовестная внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки

В городе-курорте Железноводск стартовал первый международный кинофестиваль "Герой и время". Его инициаторами выступили актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель Захар Прилепин, режиссер Эдуард Бояков. Они пригласили на этот праздник кино целую плеяду звезд. Среди них и актриса Лидия Федосеева-Шукшина. 

"Я недавно поменяла весь гардероб, – призналась Лилия Федосеева-Шукшина в эксклюзивном интервью "Дни.Ру". – Дело в том, что все самые красивые платья у меня были в питерской квартире, а внучка продала ее вместе со всем нарядами и прочими личными вещами. Я дико переживала, сразу похудела на нервной почве на десять килограммов, пришлось менять весь гардероб. Так случилось в жизни".

У Лазарева родилась дочь

В семье российского артиста произошло пополнение. У Сергея Лазарева родилась дочь. 

 Радостное известие сообщил один из гостей премии RU.TV. Он рассказал, что совсем недавно Сергей Лазарев стал отцом во второй раз. Гость пообещал, что скоро эту информацию подтвердят официально. "Был на премии RU.TV, узнал от коллег, что у Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем", – приводит слова анонимного источника Telegram-канал "Только никому". Сам артист пока официально не прокомментировал это известие.  

Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты

В Москве 25 мая стартовала музыкальная премия RU.TV. Ани Лорак выбрала для мероприятия необычный наряд.

Исполнительницы была представлена в номинации "Лучшая певица". Ани Лорак пришла на премию в белоснежном пышном платье без бретелек, очень похожем на подвенечное. 

"Угробил мою жизнь": Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика

Артистка Настасья Самбурская не общалась с родным отцом 13 лет. О неожиданной встрече с родственником звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Мужчина обратился к дочери за помощью после того, как потерял зрение. Актриса купила ему дом и взяла на себя все расходы на содержание. Она надеется, что отец, который долгое время приносил ее семье одни страдания, оставит ее в покое. "Почему я должна нести ответственность за это ничтожество, угробившее мою жизнь и моей семьи?", – обратилась актриса к своим поклонникам. 

Беременная дочь Хворостовского вышла замуж

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным. Снимками с торжества поделилась вдова исполнителя на странице в Instagram. 

 Несколько часов назад вторая супруга артиста разместила в личном микроблоге трогательные фотографии с важного события. Она поблагодарила Марию Хворостовскую за приглашение и назвала церемонию "бесконечно красивой". "Я знаю, Дима был бы очень рад за вас. Желаю вам много лет счастья", – написала Флоренс на английском языке.  

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах

Автор: Полина Крылова26 мая 2019, 17:43

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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