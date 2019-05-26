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Шоу-бизнес

У Лазарева родилась дочь

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
В семье российского артиста произошло пополнение. У Сергея Лазарева родилась дочь.
прочитано 4539 раз

Радостное известие сообщил один из гостей премии RU.TV. Он рассказал, что совсем недавно Сергей Лазарев стал отцом во второй раз. Гость пообещал, что скоро эту информацию подтвердят официально.

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"Был на премии RU.TV, узнал от коллег, что у Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем", – приводит слова анонимного источника Telegram-канал "Только никому". Сам артист пока официально не прокомментировал это известие. 

Напомним, что Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту. Мальчик появился на свет в 2014 году, однако о ребенке артист рассказал журналистам спустя два года. Музыкант также отказался раскрыть имя матери наследника. Многие поклонники предположили, что певец обратился к услуге суррогатной матери.

В середине мая Сергей Лазарев отправился в Израиль, чтобы принять участие в конкурсе "Евровидение". Артист исполнил композицию Scream. По итогам голосования он занял третье место. Победителем конкурса стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. В тройку лидеров также вошел итальянский исполнитель Mahmood.

Автор: Полина Крылова26 мая 2019, 12:08

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя благодарность тем, кто показал мне этот чудо-сайт HTTP://︁ONTWIGGSY︁.︁COM/5KUPXNX Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
Гость
Свечку держали что ли . Как можно осуждать человека совсем незная его.
А тут не осуждение, а констатация факта.
Гость
Ответить
Ну чО? Намана.
Теперь дети у одних пап тоже рождаются.
Гость
Ответить
Гость
Конечно сур мама. Он же с бабами не спит.
Свечку держали что ли . Как можно осуждать человека совсем незная его.
Гость
Ответить
Люди! Прекращайте размножаться, дышать уже нечем
Гость
Ответить
Конечно сур мама. Он же с бабами не спит.
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