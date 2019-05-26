В семье российского артиста произошло пополнение. У Сергея Лазарева родилась дочь.

Радостное известие сообщил один из гостей премии RU.TV. Он рассказал, что совсем недавно Сергей Лазарев стал отцом во второй раз. Гость пообещал, что скоро эту информацию подтвердят официально.

"Был на премии RU.TV, узнал от коллег, что у Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем", – приводит слова анонимного источника Telegram-канал "Только никому". Сам артист пока официально не прокомментировал это известие.

Напомним, что Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту. Мальчик появился на свет в 2014 году, однако о ребенке артист рассказал журналистам спустя два года. Музыкант также отказался раскрыть имя матери наследника. Многие поклонники предположили, что певец обратился к услуге суррогатной матери.

В середине мая Сергей Лазарев отправился в Израиль, чтобы принять участие в конкурсе "Евровидение". Артист исполнил композицию Scream. По итогам голосования он занял третье место. Победителем конкурса стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. В тройку лидеров также вошел итальянский исполнитель Mahmood.