Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
Несколько часов назад вторая супруга артиста разместила в личном микроблоге трогательные фотографии с важного события. Она поблагодарила Марию Хворостовскую за приглашение и назвала церемонию "бесконечно красивой". "Я знаю, Дима был бы очень рад за вас. Желаю вам много лет счастья", – написала Флоренс на английском языке.
На фотографиях Мария стоит в окружении родных и близких. Она примерила белое кружевное платье свободного покроя. Однако наряд не смог скрыть округлившийся живот девушки. Многие пользователи поспешили поздравить наследницу Дмитрия Хворостовского с предстоящим пополнением в семье.
Другие подписчики похвалили родственников за то, что они продолжают поддерживать дружеские отношения после смерти певца. "Желаю вам безмерного счастья!", "Очень рада видеть вас всех вместе", "Необыкновенная семья!", "Всего самого прекрасного и доброго вашей семье!", – написали комментаторы.
Напомним, что Мария Хворостовская уже воспитывает одного ребенка с возлюбленным. Дочь Ария родилась в конце мая прошлого года. Девочка появилась на свет через несколько месяцев после смерти прославленного артиста от рака мозга.
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