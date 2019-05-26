Беременная дочь Хворостовского вышла замуж

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным. Снимками с торжества поделилась вдова исполнителя на странице в Instagram.

Несколько часов назад вторая супруга артиста разместила в личном микроблоге трогательные фотографии с важного события. Она поблагодарила Марию Хворостовскую за приглашение и назвала церемонию "бесконечно красивой". "Я знаю, Дима был бы очень рад за вас. Желаю вам много лет счастья", – написала Флоренс на английском языке.

На фотографиях Мария стоит в окружении родных и близких. Она примерила белое кружевное платье свободного покроя. Однако наряд не смог скрыть округлившийся живот девушки. Многие пользователи поспешили поздравить наследницу Дмитрия Хворостовского с предстоящим пополнением в семье.

Другие подписчики похвалили родственников за то, что они продолжают поддерживать дружеские отношения после смерти певца. "Желаю вам безмерного счастья!", "Очень рада видеть вас всех вместе", "Необыкновенная семья!", "Всего самого прекрасного и доброго вашей семье!", – написали комментаторы.

Напомним, что Мария Хворостовская уже воспитывает одного ребенка с возлюбленным. Дочь Ария родилась в конце мая прошлого года. Девочка появилась на свет через несколько месяцев после смерти прославленного артиста от рака мозга.