Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты

В Москве 25 мая стартовала музыкальная премия RU.TV. Ани Лорак выбрала для мероприятия необычный наряд.



Исполнительницы была представлена в номинации "Лучшая певица". Ани Лорак пришла на премию в белоснежном пышном платье без бретелек, очень похожем на подвенечное.

Наряд состоял из множества лоскутов ткани, которые создали объем и воздушность образа. Платье Ани Лорак дополнила огромными сережками-кольцами и бежевыми босоножками на шпильке.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее необычного образа. Они сочли его неожиданным и смелым."Шикарный образ. Вы сегодня превосходно выглядите!", "Немного свадебный образ", "Отличного вечера! Желаю получить заветную награду", "Вы прям невеста сегодня. Очень красиво и нежно. Удачи и держим кулачки за вас!", "Сегодня у вас самый настоящий образ невесты! Пусть новый этап в вашей жизни, станет самым счастливым!", – высказались пользователи соцсети.

Отметим, что не только Ани Лорак пришла в пышном платье. Виктория Дайнеко выбрала для светского мероприятия фиолетовый наряд с ниспадающими плечиками.

Напомним, что Ани Лорак почти десять лет была замужем за бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В прошлом году появились слухи о том, что муж ей изменил. Вскоре певица подала на развод. У нее осталась дочь София. Недавно Ани Лорак выпустила клип о разочаровании в любви на песню "Я тебя ждала".