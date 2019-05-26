Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты
Исполнительницы была представлена в номинации "Лучшая певица". Ани Лорак пришла на премию в белоснежном пышном платье без бретелек, очень похожем на подвенечное.
Наряд состоял из множества лоскутов ткани, которые создали объем и воздушность образа. Платье Ани Лорак дополнила огромными сережками-кольцами и бежевыми босоножками на шпильке.
Поклонники певицы пришли в восторг от ее необычного образа. Они сочли его неожиданным и смелым."Шикарный образ. Вы сегодня превосходно выглядите!", "Немного свадебный образ", "Отличного вечера! Желаю получить заветную награду", "Вы прям невеста сегодня. Очень красиво и нежно. Удачи и держим кулачки за вас!", "Сегодня у вас самый настоящий образ невесты! Пусть новый этап в вашей жизни, станет самым счастливым!", – высказались пользователи соцсети.
Отметим, что не только Ани Лорак пришла в пышном платье. Виктория Дайнеко выбрала для светского мероприятия фиолетовый наряд с ниспадающими плечиками.
Напомним, что Ани Лорак почти десять лет была замужем за бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В прошлом году появились слухи о том, что муж ей изменил. Вскоре певица подала на развод. У нее осталась дочь София. Недавно Ани Лорак выпустила клип о разочаровании в любви на песню "Я тебя ждала".
Балерина открыла комментарии в своем микроблоге
Звезда сходила на свидание
Звезда обещает носить
Вокалистка рассказала о радостном событии
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Как вам Евровидение 2019?
Сосед гей
Первый размер груди
Мой муж гинеколог
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Боюсь одиночества
У него нет высшего образования
Бросил Мущина
Очень хочу мальчика
Коллеги-ворье и убийцы
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
Муж изменят с племянником
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Важна ли внешность для мужчины?
Никогда не видел голой девушки в живую
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Хочу вернуть старые отношения
Шкивает из стороны в сторону...
Друг заделал ребенка
Любовник младше на 10 лет
Занимает и не возвращает
Как избавить от молочницы
Постоянно устраивает скандалы
Подарил ужасную машину
Если он резко перестал писать
Мой друг забеременел
Мнение о дниру
Муж трансвестит