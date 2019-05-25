Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года
"Куколка": народ обласкал кардинально изменившуюся Волочкову
Анастасия Волочкова, как правило, эпатирует публику. Однако на сей раз народ был шокирован преобразованиями в имидже балерины.
Волочкова постоянно сталкивается с критикой и выпадами в свой адрес. Из-за балерина закрыла комментарии на своей странице в Instagram.
Концерт Цымбалюк-Романовской и ее любовника со скандалом отменили по приказу МЧС
Бывшей жене Армена Джигарханяна не везет в последнее время. В апреле со скандалом отменили ее большой пасхальный концерт в Храме Христа Спасителя.
А только что пришла новая неприятная новость – запланированный на 25 мая концерт в Большом зале московского Дома кино тоже отменен.
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
Вокалистка рассказала о радостном событии. Теперь Ирина Дубцова думает как назвать малыша.
В личном Instagram артистка опубликовала фото крохотного щенка породы шпиц. Ниже артистка написала, что в ее семье произошло пополнение.
"Относился как к прислуге": вскрылись шокирующие подробности отношений Уильяма и Кейт
Принц Уильям и Кейт Миддлтон сегодня считаются образцовой парой. Супруги воспитывают троих детей.
Однако и в их отношениях случались непростые периоды.
Было трое: Борисова признала зависимость от секса
Телеведущая готова к новым отношениям. Дана Борисова побывала на первом свидании с 40-летним бизнесменом. Звезда надеется, что это начало чего-то серьезного.
Телеведущая призналась, что тщательно готовилась к встрече с предпринимателем. Дана Борисова долго выбирала наряд и в итоге остановила свой выбор на голубом платье свободного кроя модной миди-длины.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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