"Всего трое": Борисова признала зависимость от секса
Телеведущая призналась, что тщательно готовилась к встрече с предпринимателем. Дана Борисова долго выбирала наряд и в итоге остановила свой выбор на голубом платье свободного кроя модной миди-длины.
Мужчина – 40-летний бизнесмен, из Ставрополя привез Борисову в фешенебельное заведение "Кафе Пушкинъ", а после ужина пригласил в музей посвященный поэту Александру Сергеевичу. Судя по всему, нежный образ Даны Борисовой пришелся ухажеру по душе – свидание прошло великолепно, в конце вечера звезде преподнесли сюрприз.
"Поэзия – это то, что он очень любит, весь вечер читал мне Расула Гамзатова. А еще подарил десятый iPhone", – рассказала Дана Борисова.
Теперь телеведущая ждет новой встречи с кавалером, бизнесмен уехал в командировку. Борисова готова к новым отношениям и надеется, что на этот раз все сложится удачно.
Дана Борисова призналась, что еще совсем недавно она хотела лишь секса с мужчинами, о серьезности не было и речи. Чувственные наслаждения превращались в зависимость.
"На три месяца буквально превратилась в сексоголика. Просто после реабилитации в феврале прошлого года очень хотелось романтики. Не скажу, что была куча мужчин за этот период – всего трое", – разоткровенничалась Дана Борисова с журналистами StarHit.
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