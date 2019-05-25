Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
В личном Instagram артистка опубликовала фото крохотного щенка породы шпиц. Ниже артистка написала, что в ее семье произошло пополнение.
Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
"Я пока сама в шоке. У нас новый член семьи! Помогите придумать имя нашей малышке. Вес пушинки 730 г, а вырастет всего до 1,3 кг. Чудо – это не то слово" – поведала артистка.
Она также отметила, что с собакой ее кое-что связывает. Щенок родился с Ириной Дубцовой в один день – 14 февраля.
Поклонники предложили певице множество вариантов. Большинство интернет-обывателей считают, что кроха должна носить имя олицетворяющее нечто маленькое и нежное.
"Раиса Захаровна", "В один день д. р с хозяйкой, то и имя можно одно на двоих только наоборот Ари", "Предлагают Валентина (в честь 14 февраля). Ну, точно не Валентина-берем валенТина!Тина!!", "Тося", "Мишель", "Шарлиз))))как зефирки)))ну или Зефирка", – писали поклонники Ирины Дубцовой в комментариях.
Отметим, что знаменитость ранее содержала питомцев. В конце прошлого года артистке пришлось пристраивать сразу трех котов. У сына Ирины Дубцовой началась астма, поэтому животных необходимо было раздать. Из-за недуга певице даже приходится увозить наследника из России.
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