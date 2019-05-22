Невестка и внук съехали: мать сменила замки в квартире Децла

Со дня кончины Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, прошло четыре месяца. После похорон родственники почившей звезды разругались и так и не нашли общий язык. Недопонимание в семье прокомментировала мама артиста – Ирина Толмацкая.

Родительница рэпера рассказала, что сразу после погребения ее невестка Юлия собрала вещи и вместе с сыном Тони съехала из квартиры, в которой они жили с Кириллом. С родственниками мужа вдова артиста не общается.

"Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я прихожу туда, мне тоже очень сложно", – поделилась Ирина Толмацкая.

Женщина добавила, что присматривает за жилплощадью наследника. Так как дом старый приходится постоянно проверять все ли в порядке. Ирина не скрывает, что после того, как невестка и внук съехали, поменяла замки. Однако добавляет, что в любой момент готова передать ключи. Женщина подтвердила, что Юлия и Тони отказываются от общения с ней.

"Насильно мил не будешь. Ну не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им – значит, так", – рассуждает мать Кирилла Толмацкого.

После Ирина опровергла слухи о том, что причиной конфликта стали споры о наследстве. Женщина сообщила, что у Кирилла Толмацкого была только квартира, другого имущества рэпер не нажил. Об этом сообщает Sobesednik.ru.