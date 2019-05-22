Полина Диброва ошарашила "полуобнаженным" снимком
Российская фотомодель и супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина крайне редко делится откровенными снимками. Но на днях произвела настоящий фурор. Она выложила фото, на котором продемонстрировала свои шикарные формы.
Модель с бронзовым загаром одета в черный купальник. Дополнили образ крупные серьги-кисточки того же цвета. Макияж выполнен в стиле смоки айс, влажные волосы зачесаны назад.
Фотосъемка прошла в бассейне. "Как же я люблю лето", – написала Полина. Она призналась, что соскучилась по курортам.
"Скорее бы прыгнуть в море", – мечтательно заявила супруга Диброва.
Поклонники завалили любимицу комплиментами. Их поразило, что после трех родов она сохранила такие формы. "Очень красивая девочка! И мамочка трех защитников, богатырей! Какая же вы умничка!" – восторгается фанатка.
Напомним, Дмитрий и Полина в браке с 2009 года. Разница в возрасте у супругов составляет почти 30 лет. Через год после свадьбы Полина родила первенца Александра, а потом на свет появились Федор и Илья.
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