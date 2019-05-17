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Шоу-бизнес

Жена Диброва осталась одна с тремя детьми

Дмитрий Дибров с супругой. Фото: www.globallookpress.com
Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями. Вряд ли она ожидала, что народ негативно отнесется к ее откровениям.
прочитано 3252 раза

Полина Диброва никогда не скрывала: у нее есть помощница, которая помогает ей по хозяйству, а также няня, взявшая на себя заботу о трех ее наследниках. А на днях у себя в Instagram супруга Дмитрия Диброва сообщила, что на неделю осталась без прислуги. Это случилось впервые за десять лет.

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Модель призналась, что ей очень понравилось быть один на один с детьми, самой вести хозяйство и распределять время. Однако в таком режиме она долго жить не сможет. Диброва убеждена, что куда важнее быть в хорошем настроении для сыновей и красивой – для их отца.

Откровения модели часть подписчиков восприняла негативно. Пользователи Сети заявили, что Полина "зажралась", и напомнили, что во все времена женщины успешно обходились без посторонней помощи, справляясь и с детьми, и с домом, и с работой, и с мужем.

Градус возмущения оказался настолько высок, что Диброва решила ответить. "Дом мы построили такой, что физически невозможно в нем жить без помощников. Да и зачем? Кому что надо доказывать?" – задала риторический вопрос она. Модель отметила: муж сделал все от него зависящее, чтобы материнство было ей в радость и не забирало все свободное время.

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Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)

Полина обратилась к хейтерам: "Позвольте, а бабушки вам не помогали? Муж не помогал? Может, садик помогал или школа? У моего нет возможности – ведет телепередачи для вас активно 👏🏻 Бабушки далековато живут. Дети видят каждый день счастливую и ухоженную маму. Так что же это? Зависть? Как думаете?" – недоуменно поинтересовалась жена Дмитрия Диброва.

17 мая 2019, 13:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

чмо в тапках!Тошнит от нее!
Ответить
fu!
Гость
Ответить
Да и куй с ней.
1

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