Жена Диброва осталась одна с тремя детьми
Полина Диброва никогда не скрывала: у нее есть помощница, которая помогает ей по хозяйству, а также няня, взявшая на себя заботу о трех ее наследниках. А на днях у себя в Instagram супруга Дмитрия Диброва сообщила, что на неделю осталась без прислуги. Это случилось впервые за десять лет.
Модель призналась, что ей очень понравилось быть один на один с детьми, самой вести хозяйство и распределять время. Однако в таком режиме она долго жить не сможет. Диброва убеждена, что куда важнее быть в хорошем настроении для сыновей и красивой – для их отца.
Откровения модели часть подписчиков восприняла негативно. Пользователи Сети заявили, что Полина "зажралась", и напомнили, что во все времена женщины успешно обходились без посторонней помощи, справляясь и с детьми, и с домом, и с работой, и с мужем.
Градус возмущения оказался настолько высок, что Диброва решила ответить. "Дом мы построили такой, что физически невозможно в нем жить без помощников. Да и зачем? Кому что надо доказывать?" – задала риторический вопрос она. Модель отметила: муж сделал все от него зависящее, чтобы материнство было ей в радость и не забирало все свободное время.
Полина обратилась к хейтерам: "Позвольте, а бабушки вам не помогали? Муж не помогал? Может, садик помогал или школа? У моего нет возможности – ведет телепередачи для вас активно 👏🏻 Бабушки далековато живут. Дети видят каждый день счастливую и ухоженную маму. Так что же это? Зависть? Как думаете?" – недоуменно поинтересовалась жена Дмитрия Диброва.
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