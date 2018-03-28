58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи

Дмитрий Дибров дал откровенное интервью. Он поделился оригинальными взглядами на жизнь и рассказал об одиноких друзьях-миллионерах.

Дмитрий Дибров встретил Полину Наградову, когда той было 17 лет. "Неужели вы думаете, что Полина не изменилась с тех пор, как переступила порог этого дома? Конечно, изменилась. Она была ростовской девочкой, милой, воспитанной – пусть на себя не наговаривает! И невероятно красивой. Но я же ее сам сделал!" – заявил Дибров.

Он признался, что относится к Полине как к дочери. "Это жене не простишь, что она вечно копается, когда надо ехать в гости, а дочери слова не скажешь. Слушайте, она ровесница моей Лады (дочь, родившаяся во втором браке. – Прим. ред.)!" – напомнил шоумен.

Дибров рассказал о перевоспитании молодой супруги: "Бывает, только когда зашкаливает. Например, когда появился Instagram, Поля настолько увлеклась, что даже при мне рассматривала что-то в телефоне. Представляете, с ней Дибров сидит, а она смотрит не пойми что. Пришлось немножко, так сказать, вставить мозги. Сейчас подобного не случается".

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 14 Фев 2018 в 1:36 PST

Телеведущий поведал об одиноких друзьях-миллионерах, которые развелись в зрелом возрасте. "Спрашивают: "А подружки у твоей жены есть? Поехали в Ростов – нам найдем…" Женихам говорю так: "Дело в том, что придется педиатрию изу­чить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись…" – цитирует Диброва "Теленеделя".

Он высказал оригинальную мысль относительно близости. "Любой профессиональный бабник из тех, что описаны Миллером или Мопассаном, прекрасно знает: с юными девушками секса нет. Есть эмоциональный всплеск, а секс может быть со зрелой женщиной. Если они кому-то кажутся сексуально непривлекательными, – надо бежать от таких кретинов поскорее и подальше", – заявил ведущий.

Дибров уверен, что ему просто повезло с молодой женой. "Разница в возрасте – ничему не гарантия. Это лотерея, как если супруги – ровесники. А дети еще никогда никого не удерживали", – заключил шоумен.