Ослепла: солистку группы Spice Girls экстренно госпитализировали

Солистку группы Spice Girls Мелани Браун экстренно госпитализировали в Лондоне. По некоторым данным, ее отправили в клинику после того, как женщина внезапно ослепла.

Помощник знаменитости отвез ее к специалистам, пишет StarHit. Известно, что певица уже присоединилась к своей группе Spice Girls. Однако теперь, по словам врачей, Браун потребуются регулярно принимать лекарства и продолжать дальнейшее лечение.