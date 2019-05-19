Ослепла: солистку группы Spice Girls экстренно госпитализировали

Солистку группы Spice Girls Мелани Браун экстренно госпитализировали в Лондоне. По некоторым данным, ее отправили в клинику после того, как женщина внезапно ослепла.
Помощник знаменитости отвез ее к специалистам, пишет StarHit. Известно, что певица уже присоединилась к своей группе Spice Girls. Однако теперь, по словам врачей, Браун потребуются регулярно принимать лекарства и продолжать дальнейшее лечение.
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