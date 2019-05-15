Всех перепугала: Ирину Пегову умоляют срочно обратиться к врачу
На днях звезда сериала "Акушерки"
опубликовала на своей страничке в Instagram фото без макияжа и каких-либо
фильтров. Такой жест тут же глубоко шокировала ее подписчиков и вызвал волну
бурных комментариев.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни поддержали артистку: "Ирина, у вас красивые глаза, открытое и доброе лицо"– написал один из пользователей. "Ирина, какие у Вас невероятно выразительные глаза!"
Другие, наоборот, ужаснулись и искренне посоветовали Ирине принять необходимые меры перед премьерой: "Устала Ира. Глаза не спрячешь, вечно красивые. Натуральные витамины и спать перед премьерой", "Ирочка, любимая, вид ужасный. Я тебя люблю очень. Все фильмы прелесть" ,"Вид уставший. Надо к косметологу, кожа".
И такая поддержка очень кстати. Напомним, что в марте этого года поклонники были сильно встревожены здоровьем артистки: она осунулась и исхудала. Причинами таких изменений стали не стресс и загруженный рабочий график, а диета, на которой сидела 40-летняя Ирина. Однако, таролог Марианна Абравитова заверила, что любоваться стройностью Ирины мы будем недолго: совсем скоро зведа сериала "Акушерки" вернется к своему прежнему образу.
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