"Как девочки из эскорт-услуг": Maruv пристыдили за фото без штанов
На одном из снимков звезда позирует с танцовщицей в гостиничном номере. Для съемок исполнительница выбрала черное боди и обувь на высокой платформе. В подписи Анна Корсун пообещала скоро представить новый ролик.
Откровенная фотография вызвала споры среди подписчиков. Многие пользователи заявили, что артистка потеряла индивидуальность. "Зачем выходить на сцену, как девочки из эскорт-услуг? Женщины уже совсем стыд потеряли", "Становится пошло! А так красиво начиналось!", "Ничего нового", "Фу", "Что тут хорошего? Не понимаю", – написали комментаторы.
Другие пользователи, наоборот, пришли в восторг от кадра и признались, что с нетерпением ждут выхода нового проекта. "Ты классная и твои девочки тоже", "Чувствую, что это будет бомба", "Огненные красотки! Жду клип, уверена, что будет жарко", – отметили подписчики.
Ранее певица Maruv сообщила поклонникам, что стала жертвой ограбления в аэропорту. Злоумышленники взломали ее чемодан и похитили бижутерию. Анна Корсун призвала подписчиков тщательнее паковать багаж. "Если вы собираетесь вылетать из Борисполя, и особенно МАУ, тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я", – приводит ее слова телеканал "360".
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