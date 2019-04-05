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Грубо пошутивший Шац поглумился над Киркоровым и Лозой

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко и телеведущий Михаил Шац приняли участие в необычном соревновании. Знаменитости состязались в умении плохо шутить.
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Музыченко и Шац стали героями в YouTube–проекта "Лига плохих шуток". Остроты так или иначе касались некоторых отечественных знаменитостей.

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Звезды жестко прошлись по журналистам Юрию Дудю и Владимиру Соловьеву, грубо пошутили над вокалистом Юрием Лозой и отечественным поп-королем Филиппом Киркоровым. В конце выпуска Шац отметил, что с многими героями их острот он знаком лично, более того, с некоторыми он живет по соседству.

"Мне то ****, но вы-то все общаетесь, наверное", – отметил Юрий. "Мы все живем в одном доме: я, Юра Дудь, Лоза, Владимир Соловьев", – смеялся телеведущий.

Судя по всему, знаменитые соседи теперь перестанут здороваться с Михаилом Шацем при встрече. Возможно, что кто-то из поруганных знаменитостей захочет отомстить, ведь некоторые шутки звезд были на грани фола.

Кадр youtube.com

"Как понять, что Филипп Киркоров считает тебя рыцарем? Он кладет тебе на плечо мягкий меч", "Сканворд! Эллипсовидное ***** (лицо. – Прим.ред), четыре буквы? Дудь", "Что сказал Владимир Соловьев, когда нашел косарь в зимней куртке? Слава Сатане", – умирали со смеху знаменитости.

Отметим, что Музыченко и Шац потешались и над друг другом. "Что случилось после того, как Михаил Шац накакал в писсуар в Кремле? Через семь лет его простили", "Как Юрий Музыченко называет бомжей с Ладожского вокзала? По именам", – острили Михаил Шац и Юрий Музыченко.

Автор: Руслана Алексеева5 апреля 2019, 01:00

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