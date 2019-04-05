Грубо пошутивший Шац поглумился над Киркоровым и Лозой
Музыченко и Шац стали героями в YouTube–проекта "Лига плохих шуток". Остроты так или иначе касались некоторых отечественных знаменитостей.
Звезды жестко прошлись по журналистам Юрию Дудю и Владимиру Соловьеву, грубо пошутили над вокалистом Юрием Лозой и отечественным поп-королем Филиппом Киркоровым. В конце выпуска Шац отметил, что с многими героями их острот он знаком лично, более того, с некоторыми он живет по соседству.
"Мне то ****, но вы-то все общаетесь, наверное", – отметил Юрий. "Мы все живем в одном доме: я, Юра Дудь, Лоза, Владимир Соловьев", – смеялся телеведущий.
Судя по всему, знаменитые соседи теперь перестанут здороваться с Михаилом Шацем при встрече. Возможно, что кто-то из поруганных знаменитостей захочет отомстить, ведь некоторые шутки звезд были на грани фола.
"Как понять, что Филипп Киркоров считает тебя рыцарем? Он кладет тебе на плечо мягкий меч", "Сканворд! Эллипсовидное ***** (лицо. – Прим.ред), четыре буквы? Дудь", "Что сказал Владимир Соловьев, когда нашел косарь в зимней куртке? Слава Сатане", – умирали со смеху знаменитости.
Отметим, что Музыченко и Шац потешались и над друг другом. "Что случилось после того, как Михаил Шац накакал в писсуар в Кремле? Через семь лет его простили", "Как Юрий Музыченко называет бомжей с Ладожского вокзала? По именам", – острили Михаил Шац и Юрий Музыченко.
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