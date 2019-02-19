Избавившийся от Лазаревой Шац рассказал о молодой спутнице

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Вторник 19 февраля
Лента новостей
02:11
Реальные истории: Отец мужа меня обзывает
21:50
Безумный Порошенко готовит захват российских военных
21:36
В Москве водитель такси выстрелил в пассажира
21:19
В Чувашии собаки насмерть загрызли пенсионерку
21:18
Сделано заявление о ракетном ударе Украины по Крыму
21:09
В Казани срочно эвакуировали торговый центр
20:49
Ижевчанин ограбил кафе ради 4-х тысяч рублей
20:43
Директор предприятия "Московский школьник" опроверг расследование Навального
20:35
У жителя Казани нашли 7 тонн фальсифицированного алкоголя
20:10
В Екатеринбурге на 7-летнюю девочку напала свора свирепых собак
19:52
Лорак показала живот после слухов о беременности
19:47
В Тюмени местный житель выпал из окна многоэтажки
19:31
Максакова замалчивает подробности страшного убийcтва
19:15
Готовящий побег Порошенко в панике прячет казенные миллиарды
19:13
В Омске на катке умер человек
18:58
Потерпевшего фиаско с Заворотнюк Жигунова подобрала жена
18:45
В Нижнем Новгороде провели массовую эвакуацию из-за угрозы взрыва
18:26
Жена режиссера оказалась истеричкой
17:51
Рудковскую крепко приложили за одурачившего народ Билана
17:26
"ЕР" открыла онлайн-приемную Дмитрия Медведева
17:22
Грязные разборки в семье Федосеевой-Шукшиной довели Алибасова до приступа
17:13
Распластавшегося на диване Петросяна "облизали" с ног до головы
16:59
Ковальчук ответила на травлю из-за селфи без макияжа
16:52
В центре Москвы школьник ударил полицейского
16:36
Якубович проглотил язык из-за жуткого скандала на "Поле чудес"
16:22
Любвеобильная Семенович ушла в отрыв с двумя мужчинами
16:13
Джигурда "засветил" трусы прилизанной Волочковой
15:57
Серова домогается полицейский Антон в свадебном платье
15:46
Разгон украинских нацистов возмутил Тимошенко
15:44
В Астрахани рухнул лифт с людьми
15:33
Цымбалюк-Романовскую облили помоями на виду у изумленных людей
15:31
Совет Госдумы проведет выездное заседание в Крыму
15:25
"По самые помидоры": обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
15:07
Москвичам проведут "Ревизию гардероба"
14:55
"Очень плохая мать": доведенная Тодоренко излила душу
14:47
Похорошевшая дочь Маликова вышла в свет после разрыва с сыном миллиардера
14:28
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
14:27
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 февраля 2019 года
14:17
Известная модель рассмешила нелепым нарядом на подиуме
14:13
Сын-алкаш известного певца разбился после попойки
14:07
Как идет перезагрузка "Единой России" в Хабаровском крае
14:02
"Давно кремирован": рассказ об отравленном Скрипале вызвал оторопь
13:57
Меркантильный Аршавин отобрал у жены элитную иномарку
13:56
Агрессивный мужчина жестоко избил автоледи в Красногорске
13:50
Минздрав заинтересовался идеей штрафовать за талию свыше 90 см
13:46
Как раскрутить свой Инстаграм
13:38
Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко
13:36
"Редкостный мерзавец": Панин высмеял патриотизм Маршала
13:34
Кравец жестоко расправилась с директором элитной школы после насилия над малолетней дочкой
13:32
Смертельное ДТП случилось под Калининградом
13:27
Москвичам пообещали суперлуние года
13:16
Павла Прилучного постигла суровая участь
13:13
Гурцкая в ужасном состоянии после сообщения о смерти
12:58
Тарасова отбила убогую квартирку миллионерши Загитовой
12:43
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
12:35
Загнанный в угол Порошенко начал воздушную атаку на Донецк
12:35
Следователи сделали важное заявление о смерти Децла
12:33
Леру Кудрявцеву сняли за поцелуями с женщиной
12:28
В Москве "заминировали" школы и торговые центры
12:21
Рецепт говядины с кремом из корня лопуха
12:16
Cтрашная рожа: раскрыта причина внезапной смерти Юрского
12:13
Соловьев вышел из себя из-за обвинений в гибели ребенка
12:02
Московская команда по юнифайд-волейболу собирается на Специальную Олимпиаду в Абу-Даби
11:54
"Так нельзя!": Рудковскую обвинили в подлом обмане
11:54
Известная модель шокировала необъятным бюстом
11:35
"Я должна это сделать": Повалий избавляется от самого дорогого
11:35
Актер из "Интернов" получил страшное ранение
11:34
Европа готовит новую подлость Путину
11:28
Известная модель шокировала "голым" платьем
11:11
Цискаридзе собирает по копейке на собственные похороны
11:08
"Фу!": жена-старушка сунула язык в Солнцева
11:07
Три мощных взрыва прогремели в центре Донецка
10:50
Невзрачная звезда "Папиных дочек" ошарашила народ откровенным снимком
10:42
Российского чемпиона-биатлониста с позором выгнали с турнира
10:40
Гороскоп на неделю
10:36
"Я верю Путину": Трамп унизил собственную разведку
10:20
Волочкова показала прозрачное свадебное платье
10:03
Чьи советы слушает губернатор Кузбасса
09:55
Виторган перестал спать после гей-признания
09:54
Звезда "Дома-2" заявила о романе с Кейт Миддлтон
09:35
Маша Распутина вышвырнула растолстевшего мужа
09:32
Для Порошенко готово место в тюрьме
09:24
Сотникова вышла на лед Байкала (видео)
08:55
Народный артист России умер после тяжелой болезни
08:53
После возвращения Аршавина Барановская изменила внешность
08:50
Захарова раскрыла причину ухудшения здоровья Скрипаля
08:29
Киркоров побил юбиляршу Пугачеву
07:10
"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста
06:21
"Чувствуется гармония": шикарная Брежнева стала иконой стиля
03:15
Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру
23:16
"Сожрут сами себя": скандалу Бородиной и Водонаевой предрекли неожиданный поворот
21:03
Ждут смерти Елизаветы II: вражде Маркл и Миддлтон положили конец
19:17
США сделали грозное предупреждение теряющему контроль Порошенко
18:00
Басков сделал Бузовой предложение
17:56
Крымские татары потребовали изъять из школ учебники по истории
17:25
"Пошел вон!": жена прогнала Меладзе
17:22
Депутат Думы призвал ввести ответственность за фейк-ньюс
16:53
На Украине раскольники под прикрытием полиции захватили православный храм
16:11
Укупник сбежал от озверевшего спутника своей возлюбленной
16:02
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовскую облили помоями на виду у изумленных людей
"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста
Рассказ об ужасной бедности в России шокировал
"Редкостный мерзавец": Панин высмеял патриотизм Маршала
"Пошел вон!": жена прогнала Меладзе
Басков сделал Бузовой предложение
Шоу-бизнес

Избавившийся от Лазаревой Шац рассказал о молодой спутнице

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: www.globallookpress.com
Татьяна Лазарева и Михаил Шац прокомментировали слухи, которые стали возникать вокруг них после того, как выяснилось, что супруги разъехались. Недавно шоумена видели в обществе молодой женщины. Шац рассказал, что за спутница его сопровождала.
прочитано 2599 раз

"Если пара живет как-то нестандартно, то со стороны общества начинается порицание. Да, действительно, уже три года как мы с Таней разъехались по разным странам. Все из-за вынужденных обстоятельств. Каждый взял ответственность за определенную часть семьи. Младшая дочь Антонина учится в Испании, поэтому жена осталась с ней. А я помогаю старшим детям, Степану и Соне, в Москве. К тому же, как по мне, трудно быть российским комиком за границей", – пояснил Михаил Шац.

ПО ТЕМЕ

Лазареву и Шаца застали вместе после слухов о разводе

52-летняя ведущая Лазарева в одном лифчике вызвала фурор

Татьяна Лазарева успокоила многочисленных поклонников – о разводе речи не идет. "У нас в паре уважительные отношения, никто не может что-то один за двоих решить. Все проблемы устраняются спокойно, взвешенно. Мыслей о разводе нет, потому что понимаешь: тебе быть с человеком еще 20 лет вместе, никуда его не денешь", – констатировала она.

Супруги находятся на постоянной связи благодаря социальным сетям и различным мессенджерам. Важные семейные даты, большие праздники они всегда проводят вместе. "Например, на фарфоровую свадьбу оставили детей и поехали с Таней в Будапешт. Провели там замечательное время", – отметил шоумен.

"Нам и незнакомо чувство ревности, ведь оно – результат какого-то недоверия. А нас Бог миловал", – заявил Шац. Однако Татьяна Лазарева опровергла это утверждение. "Я, признаюсь честно, грешила по молодости. Миша – интересный мужчина, всегда видела, как женщины реагируют на него, проявляют симпатию, заигрывают", – сообщила ведущая.

Что касается молодой спутницы, с которой Михаила Шаца якобы видели в столице, он не стал отпираться и раскрыл ее личность. "Единственная девушка, с которой хожу по Патриаршим прудам завтракать или ужинать, – моя 20-летняя дочь Соня", – цитирует шоумена StarHit.

Автор: Наталья Аряева19 февраля 2019, 08:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Женщины без комплексов в российском шоу-бизнесе

567

комментарии

Политика

Безумный Порошенко готовит захват российских военных
Сделано заявление о ракетном ударе Украины по Крыму
Готовящий побег Порошенко в панике прячет казенные миллиарды
Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко

Шоу-бизнес

"Я психую!": Цекало оказался старше отца своей молодой невесты
Известный певец разоблачил юбиляршу Пугачеву
Избавившийся от Лазаревой Шац рассказал о молодой спутнице
Раскрыты грязные подробности развода Аршавина

Проишествия

Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
Актер из "Интернов" получил страшное ранение
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент

Lifestyle

Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Умер заслуженный артист России
Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
Шоу-бизнес

Сын-алкаш известного певца разбился после попойки

Он был постоянно навеселе
Шоу-бизнес

Раскрыты грязные подробности развода Аршавина

Футболист заблокировал телефоны детей
Шоу-бизнес

Избавившийся от Лазаревой Шац рассказал о молодой спутнице

Шоумен прокомментировал слухи
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую облили помоями на виду у изумленных людей

Пианистка не ожидала вероломного нападения

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Родовое проклятье Алены Кравец
Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь

Фоторепортажи

Известная модель шокировала необъятным бюстом
Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру
Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие
Укрощение львов и тушение пожаров: факты о звездах, поражающие воображение

Спорт

Тарасова отбила убогую квартирку миллионерши Загитовой
Московская команда по юнифайд-волейболу собирается на Специальную Олимпиаду в Абу-Даби
Российского чемпиона-биатлониста с позором выгнали с турнира
Сотникова вышла на лед Байкала (видео)

Регионы

Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru