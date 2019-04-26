Постаревший Добронравов впервые появился на публике после госпитализации
Картину кинопродюсера Сергея Саркисова показали в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре "Октябрь". Она снята по последнему сценарию кинорежиссера Станислава Говорухина.
На красной дорожке вместе с сыновьями Виктором и Иваном, сообщает "Вокруг ТВ". Некоторые отметили, что артист заметно постарел, но выглядел жизнерадостным.
В новой картине Федор Добронравов сыграл одну из главных ролей. Помимо него в ленте можно увидеть Дмитрия Певцова, Сергея Маковецкого, Ренату Литвинову, Евгения Стычкина, Михаила Ефремова и других известных актеров.
Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что Федор Добронравов, в марте прошлого года перенесший инсульт, вновь госпитализирован в предынсультном состоянии. Подобные слухи появились из-за того, что артист не вышел на сцену рязанского театра, где должен был сыграть в спектакле "Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?".
Как писали "Дни.ру", Федор Добронравов слухи опроверг. Он объяснил, что проходил назначенное докторами плановое обследование. Отметим, что после перенесенного в 2018 году инсульта артист некоторое время восстанавливал здоровье, а сразу после выздоровления вернулся работать в театр.
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