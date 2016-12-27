Тутта Ларсен расслабляется в позе ленивой черепашки

Телеведущая показала мужу свои способности. Не зря ведь столько лет занимается йогой!

У Татьяны Романенко, больше известной как Тутта Ларсен, трое детей от разных браков. Она рожает каждые пять лет, младший появился год назад. После его рождения Тутта запустила собственный видеоканал, посвященный вопросам материнства, воспитания, психологии и отношений.

А отдыхает от работы и домашних хлопот Ларсен при помощи йоги. На свой странице в социальной сети она опубликовала снимок с очередного занятия. "Лежу еле-еле в позе "ленивой черепашки". Расслабиться не получается, но стараюсь изо всех сил сохранять ногами угол в 90 градусов. И спрашиваю мужа: "Посмотри пожалуйста, у меня получается прямой эфир? Все. Пора на каникулы", – подписала кадр Тутта.

Фото опубликовано Tutta Larsen (@larsentut) Дек 27 2016 в 12:16 PST

"С таким ритмом жизни немудрено, да еще и с тремя детьми. Ты мой кумир. Где ты берешь силы вообще?", "Люблю такие асаны, они трудные, но продуктивные", – комментируют увиденное подписчики.

Обратили они внимание и на татуировки на теле телеведущей, которые, по ее собственному признанию, "имеют определенное значение и олицетворяют определенный период в жизни". Ее самый любимый рисунок – индейский человечек, подарок от американского тату-мастера и друга любимой рок-группы. Еще она любит изображение критской богини Дождя и Неба, перенесенной на ее тело с наскального изображения.

