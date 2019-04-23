"Бесчувственные стервы": Разин вычислил осквернителей могилы Осина
Могилу певца Евгения Осина подожгли фанатки, уверен Андрей Разин. Как написал продюсер в соцсетях, есть свидетели этого акта вандализма. По мнению Разина, поклонницы таким образом протестуют против вступления в наследство дочери Осина – Агнии.
"Они привлекают внимание тем, что сжигают могилы. Просто бесчувственные стервы – которые потом бегут к прессе, утверждая, что имеют от Осина детей", – заявил Андрей Разин.
Как сообщалось, в жутком состоянии место захоронения Евгения Осина обнаружила его внебрачная дочь – 13-летняя Анастасия Годунова, которую родила гражданская жена певца Елена Скорникова. Вандалы сожгли деревянный крест, сломали табличку с именем певца и ограду. Кроме того, злоумышленники нагадили на могиле.
Адвокат Сергей Воронов рассказал, что охрана кладбища в курсе случившегося, но в полицию не заявила. При этом они убрали с могилы Евгения Осина сгоревшие венки и сломанный каркас ограды, передает РЕН ТВ.
Жизнь Евгения Осина оборвалась в октябре 2018 года. Музыканту было 54 года. Исполнитель не смог справиться с серьезной алкогольной зависимостью – несмотря на то, что несколько раз проходил курсы реабилитации.
Известный по "Ласковому маю" Андрей Разин
после смерти Евгения Осина продюсирует дочь музыканта. Он уже объявил о начале гастрольного тура Агнии Осиной.
У мужчины проявилось нервное расстройство
Примадонне исполнилось 70 лет
Киевская пианистка не ожидала такого поворота
Артистка выразила недовольство фотосессией в журнале
Популярные темы форума
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Разница должна быть не меньше 7 лет
Сплю с несовершеннолетней
Может ли мужчина ударить
Высоцкий
Секс
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Как встретить любовь сидя дома?
Пасс
Кто был доктор Айболит по национальности?
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Почему осуждают?
О размере, ... нравится девушкам
Как удержать мужчину?
Телец и близнец -брак получается или нет?
Легко ли найти работу в Москве?
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
Лопырева родила от чужого мужа,это нормально???
Люблю зрелых
Зеленский стал президентом Украины!
"Звезды" вообще работают?
Хочет сумку за 200 тысяч
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
Вопрос админу
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Стоит ли мужу быть на родах?
Можно ли вернуть доверие?