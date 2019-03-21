Наследница Осина отреклась от отца
Псевдоним позволяет дочери Евгения Осина творить, петь и писать. По крайней мере, так утверждает девушка, которую при рождении назвали Агния. По ее словам, она пыталась вернуться к имени, которое дал ей покойный отец, но чувствовала себя неуютно.
"Я думала, что смогу жить в нем, что мне наконец-то станет так же уютно, как с псевдонимом. Однако этого не произошло. И я пришла к выводу, что останусь Милаславой, потому что именно так я хочу выступать и существовать как артист", – объяснила дочь Евгения Осина поклонникам, которые донимают ее вопросами.
Жизнь Евгения Осина оборвалась в октябре 2018 года. Музыканту было 54 года. Исполнитель не смог справиться с серьезной алкогольной зависимостью – несмотря на то что несколько раз проходил курсы реабилитации.
Дочь Агнию родила Евгению Осину Наталья Черемисина. Через несколько лет жена ушла от артиста, страдавшего алкоголизмом. Девушке уже исполнилось 19 лет, она учится в Гнесинке. После смерти знаменитого отца Осину продюсирует известный по "Ласковому маю" Андрей Разин. Он уже объявил о начале гастрольного тура дочери Евгения Осина, пишет "Комсомольская правда".
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