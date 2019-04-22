Добил стресс: дочь Осина экстренно госпитализирована
Агния Осина – в Морозовской больнице. Врачи диагностировали у нее острый тонзиллит. Ей ставят капельницы и делают уколы, которых девушка панически боится.
"Я дико боюсь уколов, крови, капельниц, но за минувшую ночь и день в сумме мне прокапали уже штук пять. Не выхожу на связь, поскольку тяжело держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая. Аллергия, тонзиллит, температура 38 – совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду", – жалуется поклонникам дочь скончавшегося Евгения Осина.
Агния Осина сопроводила пост в Instagram снимком из больничной палаты. Поклонники желают девушке скорейшего выздоровления. Как долго 17-летняя певица пробудет под наблюдением врачей, пока неизвестно.
Напомним, после смерти отца – Евгения Осина – Агния решила пойти по его стопам и заняться музыкой. Помощь ей обещал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Агния Осина уже несколько раз выступала на творческих вечерах под псевдонимом Миласлава.
Проблемы со здоровьем могли возникнуть у Агнии Осиной из-за постоянного стресса, полагают поклонники. После смерти Евгения Осина права на его наследство предъявила 12-летняя Настя Годунова – она считает себя внебрачной дочерью артиста. Агния старается не комментировать эти проблемы, тем временем споры о недвижимости и счетах музыканта продолжаются, пишет Stahit.
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