Добил стресс: дочь Осина экстренно госпитализирована

Агния Осина почувствовала себя плохо – у нее поднялась температура и появилась слабость. Врачи приняли решение госпитализировать 17-летнюю девушку. Поклонники Агнии полагают, что причина плохого самочувствия – постоянный стресс после смерти отца.

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