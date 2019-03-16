"Как же несправедлив этот мир": Разин разбит из-за смерти Началовой

Продюсер Андрей Разин выразил свои искренние соболезнования в связи с жуткой смертью певицы Юлии Началовой. Артистки не стало вечером 16 марта. Ей было всего 38 лет.

Продюсер Андрей Разин выразил соболезнования не только от себя лично, но и от лица Юрия Шатунова и группы "Ласковый май". "Она была самая лучшая, самая талантливая", – подчеркнул он.

"Когда мне позвонили с российского телевидения и попросили разрешение на исполнение песни Юры Шатунова, я незамедлительно принял это решение, потому что считал и считаю до сегодняшнего дня, что Юля – самая талантливая певица и актриса нашего времени", – написал Разин на своей странице в Instagram.

"Примите самые искренние соболезнования. Царствие Небесное. Хороший был человек. Как же несправедлив этот мир. Очень сожалею💙🙏💙", – заключил он.

Леонид Агутин, судя по его сообщению, пребывает от известия о смерти Юлии Началовой в шоковом состоянии. "Невероятно! Я только узнал! Как же так?!?! Юля?! Такая молодая, талантливая, светлая, достойная!!! Немыслимо! Соболезную родным и близким! Безумно жаль просто по-человечески, ну и, конечно, как великолепную певицу и музыканта!", – признался он.

"Красивая, талантливая, светлая. Моя семья скорбит так, как будто потеряла близкого человека. Все это не справедливо", – в свою очередь заметила Юлия Савичева. "Наши искренние соболезнования Виктору, Таисии и маленькой Вере. Искренние соболезнования всем поклонникам творчества замечательной Юли Началовой. Пусть в нашей памяти она останется всегда молодой на сцене, сияющей. Такой она и была всегда, с самого детства", – добавила она.

Напомним, 13 марта Юлия Началова попала в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Согласно материалам СМИ, состояние певицы осложнялось день ото дня. Небольшая рана на ноге привела к заражению крови. Требовалась немедленная операция, провести которую не было возможности из-за тяжелого состояния Юлии Началовой.